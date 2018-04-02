AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
- AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında başlayan toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında tamamlandı.
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