Akdeniz Süper Lig’e 1 oyuncu daha gönderdi

Mersin ekiplerinden Akdeniz Belediye Spor Futbol Kulübü, Süper Lig’de mücadele eden Kayseri Spor’a 1 futbolcusunu daha gönderdi.

Sporun farklı dallarında yerel ve ulusal ölçekte büyük başarılar elde eden Akdeniz Belediye Spor Futbol Takımı, bu kez yaptığı transferle gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda yine Kayseri, Sivas ve Gençler Birliği’ne oyuncu gönderen Akdeniz Belediye Spor, bu kez de Süper Lig’de mücadele eden Kayseri Spor’a 6 futbolcusunu tek seferde transfer ederek önemli bir başarıya imza attı. Akdeniz Belediye Spor Futbol Takımı altyapısında oynayan 14 yaşındaki genç yetenek Serhat Işık, Süper Lig ekibinin yolunu tuttu.

"Süper Lig’e oyuncu göndermek bizleri gururlandırıyor"

Akdeniz Belediyespor’un transfer başarılarıyla ilgili konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak, çocuklarımıza başta eğitim alanı olmak üzere gelecekteki yaşamlarında yeni ufuklar açmaya çalışıyor, onlara futbolda da kariyer yapma, büyük ve güçlü kulüplerde oynama şansı sunuyoruz. Kulübümüz bünyesinde yetişen sporcularımızın, Süper Lig’de mücadele eden futbol takımlarının gözdesi olup buralara transfer olması bizleri gururlandırıyor" dedi.