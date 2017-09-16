Akhisar Belediyespor, Karabükspor'u evinde 2-1 yendi
Akhisar, Karabükspor karşısında 1-0 geriye düştü ancak Trabzonspor'un eski oyuncuları Paulo Henrique ve Soner Aydoğdu ile kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Akhisar, 2-1'lik skorla kazandı.
Karabükspor, 6. dakikada Gheorghe Grozav'ın golüyle öne geçti. Akhisar, 27. dakikada Mustafa Yumlu'nun asisti ve Paulo Henrique'nin golüyle skora eşitliği getirdi. Akhisar, 58. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı golüyle galibiyete uzandı.
Akhisar Belediyespor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a yükseltti. Karabükspor ise arka arkaya ikinci mağlubiyetini alarak 5 puanda kaldı.
Akhisar, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Karabükspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
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