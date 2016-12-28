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Akhisar Belediyespor'a kupada şok!

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu maçında Akhisar Belediyespor kendi evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Maçı deplasman ekibi 1-0'lık skorla kazandı.

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Ziraat Türkiye Kupası G Grubu maçında Akhisar Belediyespor'un kendi evinde Ümraniyespor'u ağırladığı maçtan deplasman ekibi 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçta Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Serdar Kesimal kendi kalesine atarken aynı futbolcu, maçın 90. dakikasında 2. sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 6'ya yükseltirken Akhisar Belediyespor 5 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Akhisar Belediyespor bir sonraki maçında Bursaspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise Aydın 1923'e konuk olacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Baran Eraslan

Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Tolga Ünlü, Serdar Kesimal, Alper Uludağ, Kadir Keleş, Abdulkadir Özdemir, Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 78 Ömer Bayram), Onur Ayık (Dk. 61 Bertuğ Bayar), Nguemo (Dk. 64 Mervan Çelik), Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik

Ümraniyespor: Metin Erol, Ömer Tunç, Tarık Tekdal, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya, Mehmet Öztonga (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Beleck), Ömer Can Sokullu (Dk. 84 Erol Yükseker), Samet Asatekin, Abdullah Halman 

Gol: Dk. 67 Serdar Kesimal (Kendi kalesine) (Ümraniyespor) 

Kırmızı kart: Dk. 90 Serdar Kesimal (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mustafa Çakır, Dk. 27 Ömer Tunç, Dk. 57 Ömer Can Sokullu, Dk. 60 Metin Erol, Dk. 86 Bulut Kaya (Ümraniyespor), Dk. 29 Onur Ayık, Dk. 83 Tolga Ünlü (Akhisar Belediyespor

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