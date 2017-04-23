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Akhisar evinde Bursaspor'a patladı!

Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisar Belediyespor ile Mutlu Topçu'nun çalıştırdığı Bursaspor karşılaşırken maçta gol yağmuru vardı

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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisar Belediyespor ile Mutlu Topçu'nun çalıştırdığı Bursaspor kozlarını paylaştı.
 
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Akhisar, 5-1'lik skorla galip geldi. Bursaspor, Pablo Batalla'nın 13. dakikada attığı golle öne geçerkeni bu gol sonrasında Akhisar'ın resitali başladı.
 
Ev sahibi Akhisar'da Olcan Adın, 14. dakikada skoru dengeledi. 21. dakikada Mustafa Yumlu, Akhisar'ı öne geçiren golü kaydetti. 24'te bu kez Sokol Cikalleshi sahneye çıktı. 28'de ise Ricardo Vaz Te ilk devrenin skorunu tayin etti.
 
Maça gelen Bursaspor taraftarları, karşılaşmada yönetime büyük tepki gösterirken stadı da terk etmeye başladılar. Akhisar'ın rakibi karşısında atakları arttı ve Akhisar'ın ilk golünün sahibi Olcan Adın, 77'de bir kez daha ağları sastı ve tabelayı belirledi: 5-1
 
Alınan bu sonucun ardından Akhisar puanını 33'e yükseltti ve ligde kalam yolunda kritik bir galibiyet aldı. Evinde Başakşehir'in ardından Bursaspor engelini de geçti. Bursaspor ise 35 puanda kaldı, deplasmanda kazanamama serisini 10 maça çıkardı (En son 22.10.2016 | Alanyaspor 0-2 Bursaspor)
 
Ligin bir sonraki haftasında Akhisar deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacak. Bursaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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