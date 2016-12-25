Akhisar sahasında Konya'yı devirdi
Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor maçını ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başardı ve ligde 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Akhisar Belediyespor, taraftarı önünde Atiker Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Akhisar Belediyespor, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Akhisar Belediyespor'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Ricardo Vaz Te kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Akhisar Belediyespor puanını 20'ye çıkardı. Atiker Konyaspor ise 24 puanda kaldı.
Mücadelenin ilk 45 dakikasında her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
Akhisar Belediyespor'da Tolunay Kafkas, 65. dakikada Ricardo Vaz Te'yi oyuna alırken Onur Ayık kenara geldi. Oyuna sonradan giren Ricardo Vaz Te'nin 82. dakikada attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
Mücadelenin son dakikalarına doğru Akhisar Belediyespor üst üste kontrataklarla pozisyonlar buldu ancak mücadelede başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Akhisar Belediyespor, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
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