Akhisar'da kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftayı galibiyetsiz, 1 puanla geçen Akhisarspor, evinde Demir Grup Sivsasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda 46'ncı dakikada Sivassporlu Kone'nin attığı gole ev sahibi ekip 82'nci dakikada dün transferin son gününde takıma katılan yeni futbolcusu Regattin'le karşılık verdi.

Maçın son anlarında Akhisaspor'un 2 şutu da direkten döndü. Bu skorla Akhisarspor, 4 haftada 2 puanda kaldı. Sivasspor ise puanını 4'e çıkardı.