Akhisar'dan gösterişli galibiyet: 6-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Akhisarspor, evinde Anagold 24Erzincanspor ile karşılaştı. Serkan Tokat'ın yönettiği mücadeleyi 6-0 kazanan Akhisar, son 32 takım arasına adını yazdırdı.

Akhisar'a galibiyeti getiren goller, 15,26 ve 53. dakikalarda Ioan Hora, 28. dakikada Alperen Babacan ile 54, ve 76. dakikalarda Mupdat Çelik'ten geldi.

Akhisar, farklı sonucun ardından Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi ve rakibini beklemeye başladı.