Akhisarspor: 1 Başakşehir: 2
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için final haftaları başlarken, Medipol Başakşehir kritik Teleset Mobilya Akhisarspor maçından 3 puan çıkardı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ev sahibi ekip 13. dakikada Serginho'nun kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. 46'da Elia skora denge getirdi: 1-1. 75'te Alpaslan'ın asistinde Edin Visca, Başakşehir'e zirve yolunda altın değerinde 3 puanı getirdi: 1-2.
Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: 1-2
GOLLER: 13' Serginho (TM Akhisarspor), 46' Elia, 75' Edin Visca (M. Başakşehir)
KIRMIZI KART: 83' Lopez (TM Akhisarspor)
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