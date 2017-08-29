Akhisarspor Donk için yoklama çekti

Ege ekibi, Galatasaray’da kadro dışı olan Ryan Donk için devrede. Yıllık ücreti 1.5 milyon Euro olan Hollandalı oyuncunun maaşının önemli bir bölümünü Cim Bom karşılaşmaya sıcak bakarsa, Akhisar transferi gerçekleştirecek.

Hem ön libero hem de stoper bölgesinde görev yapan Donk konusunda özellikle teknik direktör Okan Buruk ısrarcı.

(Fanatik)