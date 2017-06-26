Akhisarspor Eddy Gnahore'nin peşine düştü

Transferde Denizlispor'dan sağ bek Alperen Babacan ve Balıkesirspor'dan orta saha Eray Ataseven'i alıp kadrosunu gençleştiren Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, çalışmalarına bayram sonrası hız verecek.

Yeşil siyahlıların ilk olarak geçen sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den kiraladığı Arnavut golcü Cikalleshi'nin bonservisini almak için kolları sıvayacağı öğrenilirken sözleşmesi biten forvet Vaz Te ile de yeniden anlaşma zemini arayacağı kaydedildi. Akhisar Belediyepor'un ayrıca İtalya'nın Napoli takımında top koşturan orta saha oyuncusu Eddy Gnahore'yle de ilgilendiği iddia edildi.