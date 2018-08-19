Akhisarspor evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Akhisarspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligde her iki takım da ilk puanını aldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Bilal Kısa, Seleznov, Miguel Lopes (Dk. 22 Güray Vural), Ömer Bayram, Sissoko, Mustafa Yumlu, Manu, Borges, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Safet Susic

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Robin Yalçın, Brabec, Saadane, Segovia, Ali Çamdalı, Fink, Musa Çağıran, Aminu Umar, Mehmet Uslu, Vedat Muriç

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Dk. 67 Mustafa Yumlu (Akhisarspor); Dk. 28 Vedat Muriç (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Dk. 45+1 Yevhen Seleznov (Akhisarspor)

Sarı Kart: Dk. 28 Matic Fink (Çaykur Rizespor)