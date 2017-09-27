Akhisarspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe taktik çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.