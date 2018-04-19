Akhisarspor kupayı alırsa Trabzonspor ligi 5. bitirse de Avrupa'ya gidemiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam Galatasaray'ı 2-1'in rövanşında deplasmanda 2-0 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor kupada finale yükselen ilk takım oldu.

Bu sonuç hedefi Avrupa kupalarına katılmak olan Trabzonspor'u endişelendirdi. Finale yükselen Akhisarspor kupayı müzesine götürdüğü takdirdi, Trabzonspor'un ligde 5. olarak Avrupa kupalarına katılma planı da suya düşecek.

Bordo mavililer Avrupa kupalarına katılabilmek için hem kalan 5 hafta sonunda hem ligde 5. sırayı almaya çalışacak, hem de 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'un, bu akşam belli olacak olan (Beşiktaş ya da Fenerbahçe) rakibine yenilmesini bekleyecek.

Kupayı Akhisarspor'un kazanması takdirde ise Trabzonspor Avrupa kupalarına katılma şansını kaybedecek.