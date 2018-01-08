Akhisarspor, Lucas Barrios'un peşinde
Spor Toto Süper Lig takımlarından Teleset Mobilya Akhisaspor, ikinci yarı öncesi bir golcü takviyesi yapmak için hareket geçti ve Lucas Barrios'u gündemine aldı.
Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı girmek isteyen ve ara dönemde ilk transferini Kardemir Karabükspor'dan Ukraynalı forvet Seleznyov'u alarak gerçekleştiren Teleset Mobilya Akhisaspor'un Lucas Barrios'la ilgilendiği öğrenildi.
Emnes ve Hora'nın yerine kadrosuna iki forvet almayı planlayan Akhisar Belediye'de son olarak Brezilya'nın Gremio takımında top koşturan Paraguaylı Barrios ile görüştüğü bildirildi.
Devre arasında kulübünden ayrılan ve şu an boşta olan 33 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.
Şili'nin Colo-Colo takımında kariyerine başlayan Barrios ilk Avrupa macerasını Almanya'nın Borussia Dortmund takımında yaşadı.
DHA
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