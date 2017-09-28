Akhisarspor maçı öncesi Fenerbahçe'deki 7 eksik Aykut Kocaman'ı kara kara düşündürüyor

Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı öncesinde oyuncu sıkıntısı yaşanıyor. Aykut Kocaman kadro oluşturma konusunda epey düşünceli.

Fenerbahçe, mili maç arası öncesi Akhisar’a karşı 7 eksikle çıkacak. Sarı lacivertlilerde cezalı Josef, Neto ve İsmail’in yanı sıra sakat olan Skrtel, Dirar, Hasan Ali ve Van Persie’nin maçta büyük ihtimalle olmayacakları belirtiliyor. 7 oyuncunun yokluğunda Aykut Kocaman’ı zor bir sınav bekliyor. Stoper ve orta alanda kimlerin oynayacağı konusu Kocaman’ın aklını karıştırıyor.

Elde Neustadter dışında stoper kalmazken, Beşiktaş maçında ikinci devre stoper oynayan Josef de cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Martin Skrtel’in ise sakatlığı sürüyor. Stoperi Neustadter ve Mehmet Topal ile kapatacak olan Kocaman, böylelikle orta alanda garanti görevinde kullandığı oyunculardan olacak. Bu kez de Ozan’ı defansın önüne çekmek zorunda kalacak olan tecrübeli hoca, onun yanında ise Mehmet ya da Alper’den birine görev verecek. Eğer tercih Alper olursa bu kez Dirar’ın yokluğunda sağ kanat sıkıntısı yaşayacak olan Aykut Kocaman, çeşitli varyasyonlar üzerinde duruyor.

Kocaman, kadro ile ilgili son kararını bugünkü son idmana çıkacak oyuncular üzerinden verecek.

Hürriyet