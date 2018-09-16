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Akhisarspor, Safet Susic'i gönderdi!

Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0'lık skorla boyun eğip geride kalan 5 haftada galibiyet hasretini dindiremeyen Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı.
 
Bugün toplanan yönetim kurulunun Boşnak teknik adamla yola devam etmeme kararı aldığı aldığı bildirildi. Acil toplantı yapan kurmaylar yeni teknik direktör arayışlarına da başladı.
 
Sezon başında göreve gelen Safet Susic, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa finalinde mutlu sona ulaşmıştı.
 
Ancak Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Akhisarspor, Susic yönetiminde 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

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