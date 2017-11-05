Akhisarspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 gibi farklı skorla mağlup oldu

Süper Lig'de 11. hafta maçında Teleset Mobilya Akhisar ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Aytemiz Alanyaspor oldu.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 35. dakikada Junior Fernandes, 57. dakikada Emre Akbaba, 76. dakikada Vagner Love kaydetti.

EMRE AKBABA'DAN HAFTAYA DAMGA VURAN BİR GOL!

Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un yıldız isimlerinden Emre Akbaba, Süper Lig'de haftanın en iyi gollerinden birine imza attı. Takımına önemli katkılar yapan Emre Akbaba, 11 haftada 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

VAGNER LOVE'UN AKHİSAR PERFORMANSI

Aytemiz Alanyspor'da son golü atan, ilk golde ise Junior Fernandes'e asist yapn Vagner Love, böylece 11 haftada 8 gol, 3 asist yapmış oldu. Junior Fernandes ise 8 lig maçında görev yaparken, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Bu arada Aytemiz Alanyaspor'da savunmanın önemli ismi Georgios Tzavellas gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY'DAN SONRA EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Safet Susic yönetimindeki Aytemiz Alanyspor, 4-0'lık galibiyetin ardından Süper Lig'de 26 gol atan lider Galatasaray'dan sonra 24 golle en skorer ikinci takım olarak dikkat çekti. Bu galibiyetle Aytemiz Alanyaspor haftayı 14 puanla kapattı. Teleset Mobilya Akhisar 17 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Teleset Mobilya Akhisar, Beşiktaş'a konuk olacak. Aytemiz Alnyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.