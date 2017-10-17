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Akhisarspor, Trabzonspor'un kabusu oldu!

Bordo-mavililer, 6 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Ege temsilcisi karşısında alınan sonuçların ardından 3 kez teknik direktör değişikliğine giderken 1 kez de olağanüstü genel kurul kararı aldı.

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Süper Lig'de sahasında Teleset Mobilya  Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor, 6 sezondur Süper Lig'de mücadele eden  rakibi karşısında aldığı sonuçların ardından 3 kez teknik direktör değişikliğine  giderken 1 kez de olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Karadeniz ekibinde, Akhisarspor maçlarının ardından teknik direktörler  Mustafa Reşit Akçay, Vahid Halilhodziç ve Ersun Yanal ile yollar ayrılırken,  Sadri Şener yönetimi de olağanüstü genel kurul kararı alarak görevi sezon sonunda  bırakmıştı.

Bordo-mavililer, ilk olarak 2012-2013 sezonunda Süper Lig'de oynayan  maçta Akhisarspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maç sonrasında Sadri Şener,  taraftarların tepkisiyle karşılaşırken mayıs ayı için olağanüstü genel kurul  kararı alındı.  Şener, genel kurulda aday olmayarak görevi bıraktı.

3 teknik adam ayrıldı

2013-2014 sezonunun 20. haftasında Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker  Stadı'nda bu kez rakibine 4-2 yenilmesinin ardından Mustafa Reşit Akçay, teknik  direktörlük görevinden istifa etti.

Bordo-mavililer, Akçay'ın yerine yardımcısı Hami Mandıralı ile göreve  devam etti. Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun 8. haftasında ise, Ege temsilcisi  karşısında deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma, teknik direktör Vahid  Halilhodzic'in ligde çıktığı son karşılaşma oldu.

Akhisarspor ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokeren  maçlarının ardından Fransız asıllı Boşnak teknik adam Vahid Halilhodziç,  görevinden ayrıldı. Bu sezon da Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Teleset Mobilya  Akhisarspor'a 6-1 gibi farklı sonuçla kaybetti. Maçın ardından teknik direktör  Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

11 maçta 3 kez kazandı

Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde 11 kez karşı  karşıya gelirken sadece 3 maçta galip geldi. Ege temsilcisi, Trabzonspor  karşısında 5 kez galip gelirken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 21 gol gördü

(AA)

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