Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Akhisarspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, oyuncularına 2 gün izin verdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, milli maç arası nedeniyle futbolcularına 2 gün izin verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a  1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bugün ve yarını izinli geçirecek.

Milli maç arasında sonra ligin 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü  sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın  hazırlıklarına 2 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehidin hastanedeki son sözleri gözyaşlarına boğdu!

Şehidin hastanedeki son sözleri gözyaşlarına boğdu!

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA