Akhisarspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, oyuncularına 2 gün izin verdi
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, milli maç arası nedeniyle futbolcularına 2 gün izin verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bugün ve yarını izinli geçirecek.
Milli maç arasında sonra ligin 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına 2 Ekim Pazartesi günü başlayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.