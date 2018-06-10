Akhisarspor'da Okan Buruk krizi sürüyor
Akhisar’da hoca krizi devam ediyor. Yeşil-Siyahlılar’da teknik direktör Okan Buruk’la olumsuz geçen ilk görüşmenin rövanşında da sonuç çıkmadı, taraflar uzlaşamadı.
Yeni sözleşme konusunda eli sıkı davranan Başkan Hüseyin Eryüksel’in Buruk’a düşünmesi için iki gün süre verdiği öğrenildi.
Türkiye Kupası kazanan Okan Buruk yeni sezon öncesi takımsız kalabilir.
(Fanatik)
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