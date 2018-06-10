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Akhisarspor'da Okan Buruk krizi sürüyor

Akhisar’da hoca krizi devam ediyor. Yeşil-Siyahlılar’da teknik direktör Okan Buruk’la olumsuz geçen ilk görüşmenin rövanşında da sonuç çıkmadı, taraflar uzlaşamadı.

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Yeni sözleşme konusunda eli sıkı davranan Başkan Hüseyin Eryüksel’in Buruk’a düşünmesi için iki gün süre verdiği öğrenildi.

Türkiye Kupası kazanan Okan Buruk yeni sezon öncesi takımsız kalabilir.

(Fanatik)

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