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Akhisarspor'da önce önce Fatih Öztürk şimdi de Custodio sakatlandı

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor Fatih Öztürk'ten sonra Custodio'nun sakatlığıyla sarsıldı.

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Çaykur Rizespor maçı öncesi son idmanda sol yüzük parmağı kırılan ve alçıya alınan kaleci Fatih Öztürk’ten gelen 1 buçuk ay sahalardan uzak kalacak haberinin ardından Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve yapılan son sağlık kontrolünde iç yan bağlarında ödem oluşan Custodio’nun ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
 
Öte yandan takımla çalışmalara hızla başlayan Daniel Larsson’un ise durumunun iyi olduğu Beşiktaş maçı kadrosuna dahil olabileceği bildirildi.
 
Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılar bugün saat 17.00’de Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek. Öte yandan Teknik Direktör Tolunay Kafkas sakatlığının ardından Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacak olan Custodio’nun yerine Kafu Adu ile genç oyuncu Hasan Ali Adıgüzel’e hazır olun emri verdi.

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