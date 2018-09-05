Akhisarspor'dan Jeremy Bokila'ya af

2016-17 sezonunun devre arasında Eskişehirspor’dan alındıktan sonra geçen sezon Romanya’da Cluj ve Dinamo Bükreş’e kiralık verilen 30 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarıldı.

Daha önce altyapıyla çalışan Bokila, A takım kadrosuna yeniden dahil olup takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Sezon başında kulüp bulması istenen ama hiçbir takıma transfer olmayan Ioan Hora’nın ise lisansı yenilenmedi. Hora, altyapıyla antrenman yapacak. Sözleşmesi feshedilen Henrique de kulüp bulamadı. Akhisarspor’un Avrupa Ligi maratonu öncesi UEFA’ya bildirdiği listeye Bokila ve Hora’nın yanı sıra Larsson ve kaleci Bora alınmadı.