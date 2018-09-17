Akhisarspor-Krasnodar maçını Ville Nevalainen yönetecek
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Akhisarspor'un J Grubu'ndaki Krasnodar maçının hakemleri açıklandı.
Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda 20 Eylül 2018 Perşembe günü oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yaparken, Petri Viljanen ve Dennis Antamo ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sami Nykänen olacak.
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