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Akhisarspor-Krasnodar maçını Ville Nevalainen yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Akhisarspor'un J Grubu'ndaki Krasnodar maçının hakemleri açıklandı.

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Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda 20 Eylül 2018 Perşembe günü oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yaparken, Petri Viljanen ve Dennis Antamo ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sami Nykänen olacak.

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