Akhisarspor-Krasnodar maçını Ville Nevalainen yönetecek

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda 20 Eylül 2018 Perşembe günü oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yaparken, Petri Viljanen ve Dennis Antamo ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sami Nykänen olacak.