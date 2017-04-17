Talisca'nın önce Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı
Talisca'nın menajeri Carlos Leite'nin yıldız orta saha oyuncusunu Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'ye teklif ettiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta harikalar yaratan Talisca'nın Fenerbahçe'ye de teklif edildiği belirlendi.
Teklif bizzat Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite'den gelmiş. Fenerbahçe'ye daha önce Cristian Baroni ve Andre Santos'u getiren menajer Leita, Talisca'yı sezon öncesinde sarı-lacivertlilere getirdi.
O dönemde takımın başında olan Vitor Pereira'nın, "O tarz bir oyuncuya ihtiyacımız yok" diyerek yıldız futbolcuyu veto ettiği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın vetosu üzerine Talisca için harekete geçmemiş.
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