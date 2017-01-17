Çinliler Arda Turan için 110 milyon euro'yu gözden çıkardı

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un geçen hafta Barcelona'ya yıldız futbolcunun geleceği üzerine bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Bulut'un Arda ile de görüştüğü belirtildi.

ARDA TURAN VE BARCELONA BU TRANSFERDEN İYİ PARA KAZANACAK

Çin kulübü Guangzhou Evergrande'nin Arda ile ciddi biçimde ilgilendiği ancak teklifin henüz resmen iletilmediği belirtildi. Sport'ta yer alan habere göre transferi gerçekleşmesi halinde hem Barcelona hem de Arda Turan maddi açıdan ciddi bir gelir elde edecek. Ara transfer döneminin sonu yaklaşırken Arda Turan'ın ise Barcelona'da devam etmek istediği biliniyor. Forma giymek için mücadele veren Arda, Las Palmas maçında Neymar'ın yerine görev yapmış ve 90 dakikada sahada kalıp 1 de gol atmıştı.



BU TRANSFER ÇİNLİLERE 110 MİLYON EURO'YA MÂL OLACAK



Sport gazetesi Arda Turan'ın fikrinin ancak çok astronomik bir teklifle değişebileceğini ve bu teklifin gelmek üzere olduğunu yazdı. Gazete teklifin 50 milyon euro bonservisi ve Arda için de yıllık 20 milyon euro olduğunu belirtirken toplamda Çin kulübüne bu transferin 110 milyon euroya mal olacağını yazdı.

İKİ TARAFTA TRANSFERE SICAK BAKIYOR



Barcelona'nın Arda'nın yüksek performansı nedeniyle oyuncunun gitmesine sıcak bakmıyor ancak Atletico Madrid'e ödenen bonservisin üstünde bir teklif gelirse Barça'nın da fikrinin değişebileceği belirtiliyor. Konuşulan rakamlar doğruysa hem Barcelona hem de Arda Turan'ın bu transfere sıcak bakabileceği belirtiliyor.

ÇİN HÜKÜMETİ TRANSFERE EL ATARSA...



İspanyol basınında sürekli sıcak tutulan Arda'nın Çin'e transferi konusunun önünde her şeye rağmen olası bir engel de var. O da oyunculara ödenen yüksek maaşların Çin'de rahatsızlık yaratması. Çin hükümetinin ödenecek bonservislere ve maaşlara sınırlama getirmesi söz konusu. Böyle bir durum gerçekleşirse Arda Turan'a yapılan teklifin azaltılması gerekecek. Bu durum ise ne Barcelona'nın ne de Arda Turan'ın kabul edeceği bir durum değil. Bu nedenle Barcelona'nın Çin kulübünden resmi teklifi Avrupa transfer pazarının kapanacağı 31 Ocak gününden önce getirmesini bekliyor. Çin transfer dönemi Avrupa'dan daha sonra kapanıyor. Ancak Barcelona 31 Ocak'tan sonra gelecek bir teklife yerine telafi transferi yapamayacağı için sıcak bakmıyor.