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Al Gharafa ile anlaşan Bülent Uygun, Fernandao'yu istiyor

Geçtiğimiz günlerde Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşan Bülent Uygun ilk transferinin Fenerbahçe'den yapıyor.

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Fotomaç'ın haberine göre Van Persie ve Fernandao'yu elden çıkararak yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Katar'dan geldi.

Al Gharafa takımının başına geçen Bülent Uygun, Brezilyalı santrforu transfer etmek istediğini belirterek bizzat asbaşkan Ali Yıldırım'ı aradı, fiyat istedi.

Yıldırım, yönetim olarak Fernandao için 3.5 milyon euro fiyat belirlediklerini bildirdi. Tecrübeli teknik direktör, Al Gharafa yönetimi ile görüşüp geri dönüş yapacağını Ali Yıldırım'a aktarırken, birkaç gün içinde transferin netleşeceği öğrenildi. Uygun'un, Fenerbahçe ile anlaşma sağlanması halinde Fernandao ile de masaya oturacağı belirlendi.

Fenerbahçe, Cruzeiro'ya transfere son anda yatan Brezilyalı golcüyü ucuza kaptırmak istemiyor. Sarı-lacivertliler kiralık tekliflerine ise kapalı.

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