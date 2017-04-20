Serdar Aziz 80 bin euro'luk alacağını Bursaspor'a bıraktı
Bursaspor'un alt yapısında yetişen Serdar Aziz, 80 bin euro'luk alacağını eski kulübüne bıraktı.
Bursaspor Başkanı Ali Ay’ı telefonla arayan kaptan Serdar Aziz, 80 bin Euro tutarındaki alacağını Vakıfköy’deki alt yapıya harcanması için bağışladığını söyledi. Serdar Aziz’in bu jesti karşısında çok şaşıran Başkan Ali Ay, "Bu para son kuruşuna kadar alt yapımıza harcanacak" diyerek eski kaptanına teşekkür etti.
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