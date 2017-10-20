Alanyaspor 90+2'de bulduğu golle Göztepe deplasmanından bir puanı kopardı: 3-3

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Bornova İlçe Stadı'nda oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede Göztepe'nin gollerini 41. ve 74. dakikalarda Adis Jahovic, 72. dakikada Andre Castro kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 66. dakikada Efecan Karaca, 87. dakikada Vagner Love ve 90+2'de Fernandes attı.

Göztepe'de 2 golle yıldızlaşan Adis Jahovic, Süper Lig'deki gol ayısını 11 yaptı.

Bu sonuçla Göztepe 17 puanla 2. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 11 puanla 10. sırada yer aldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaştığı 9. hafta mücadelesinde her iki takım teknik direktörü, bir önceki maça göre ilk 11'lerinde değişiklik yapmadı.

Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor maçına da aynı 11 ile çıktı. Göztepe'de 5 futbolcu Sabri Sarıoğlu, Kadu, Andre Castro, Oscar Scarione ve Adis Jahovic daha önceki 8 maçta olduğu gibi ilk 11'de şans buldu.

Ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor da Göztepe gibi ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ilk 8 haftada olduğu gibi Emre Akbaba ve Vagner Love'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Geçen sezondan kalma cezası nedeniyle iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında seyircisinden mahrum mücadele eden Göztepe'de taraftarlar, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçındaki gibi stadı yine doldurdu. Aytemiz Alanyasporlu yaklaşık 20 taraftar da maçı takip etti.

Göztepeli futbolcular sahaya "Arakan'da işlenen insanlık suçuna ve dramına sessiz kalmayın" yazılı pankartla çıktı. Müsabakadan önce hayatını kaybeden Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan anısına saygı duruşunda bulunuldu.