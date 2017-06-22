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Alanyaspor, Antalyaspor'dan Mbilla'yı transfer etti

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'dan Kamerunlu forvet Mbilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, transfer sezonunda ilk imzayı geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Mbilla Etame'ye attırdı. 

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende, 29 yaşındaki Kamerunlu forvet, kendisini 2 yıllığına Alanyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. 

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra birçok kulübün teklifte bulunduğu Mbilla'nın, Alanyaspor'u tercih ettiğini söyledi. Mbilla'nın bildikleri bir oyuncu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Alanya'da başarılı olacağına inanıyoruz. Kazasız ve belasız bir sezon diliyorum." dedi. 

Mbilla ise eski takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve yöneticilere teşekkür etti. Antalyaspor'daki görevini tamamladığını ifade eden Mbilla, "Artık yeni bir macera ve başarılar için Antalya şehrinin ikinci ailesi olan Alanyaspor'a geldim. Bana olan ilgiden dolayı Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Transferde büyük emeği vardı." diye konuştu.

Son 2 sezonda Antalyaspor'da forma giyen Mbilla, Süper Lig'de 49 maçta görev yaptı ve 11 gol attı.

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