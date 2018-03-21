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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, burun deviasyon ameliyatı oldu

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Akdeniz Üniversite Hastanesi'nde burun deviasyon ameliyatı oldu.

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Akdeniz Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Turhan tarafından yapılan operasyonun başarılı geçtiği belirtildi. Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu bir süre önce aynı hastanede ameliyat olan AGC Başkanı Mevlüt Yeni'ye geçmiş olsun ziyaretinden bulunmuştu. Bu kez de AGC Başkanı Yeni hemşehrisi Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek acil şifalar diledi. Dün başarılı bir operasyon geçiren Başkan Çavuşoğlu’nun bugün taburcu olması bekleniyor. 

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