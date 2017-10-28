Alanyaspor Beşiktaş canlı yayın | Bein Sports izle (10.Hafta)

Alanyaspor Beşiktaş canlı yayın için nefesler tutuldu. Bein Sports izlemek isteyen futbol severler, zorlu 90 dakika Alanyaspor Beşiktaş canlı yayın için araştırma yapıyor. Peki, Alanyaspor Beşiktaş nasıl izlenebilecek? Şampiyonlar Ligi'nde yoluna 3'te 3'le devam eden Kartal, ligde son 4 maçından yalnızca 2 puan çıkarabildi. Babel-Cenk-Quaresma üçlüsünü son dört maçta yalnızca 45 dakika yan yana oynatabilen siyah-beyazlılar, uzun zaman sonra bu üçlüyle ilk kez sahaya çıkacak.

İLK 11’LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Taha, Efecan, Emre, Fernandes, Vagner Love

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Pepe, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk Tosun

TOSIC VE MEDEL SINIRDA

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, ligin 11. haftasında oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



ALANYASPORLU RIOU VE NSAKALA GIDA ZEHİRLENMESİ GEÇİRDİ

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Remy Riou ve Fabrice NSakala yedikleri bir yemekten dolayı gıda zehirlenmesi yaşadı. Hastaneye götürülen Riou ve NSkalanın Alanya Anadolu Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Geceyi hastanede geçirecek Riou ve NSakalanın Beşiktaş maçında forma giyme ihtimallerinin düşük olduğu kaydedildi.

KARTAL LİGDE FORMSUZ

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna 3'te 3'le devam eden Kartal, ligde son 4 maçından yalnızca 2 puan çıkarabildi. Babel-Cenk-Quaresma üçlüsünü son dört maçta yalnızca 45 dakika yan yana oynatabilen siyah-beyazlılar, uzun zaman sonra bu üçlüyle ilk kez sahaya çıkacak.

Alanyaspor lige, kadro yapısına uygun bir şekilde başladı. Ligin en çok gol atan 3'üncü takımı olan Alanyaspor, en çok gol yiyen 2. takım konumuda. 9 haftada 19 gol atan Akdeniz ekibi, kalesinde gördüğü 20 gole engel olamadı. Alanyaspor'da Emre Akbaba ve Vagner Love, geçen sezondan beri yükselerek devam eden grafikleriyle dikkati çeken isimler

BEŞİKTAŞ YENEMEZSE REKOR KIRACAK

Şenol Güneş yönetiminde ilk kez ligde 4 hafta üst üste puan kaybeden Beşiktaş, bu akşam da gülemezse rekor kıracak!.. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra, Trabzonspor’la berabere kalan, ardından Gençlerbirliği’ne mağlup olup Başakşehir önünde 2 puan bırakan Kartal bu akşam Aytemiz Alanyaspor önünde galibiyet arayacak.

Beşiktaş, Alanya’yı yenemezse 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez ligde 5 haftalık kazanamama serisi yakalayacak. Siyah-Beyazlılar tam 13 yıl önce yaşanan bu süreçte Gençlerbirliği ve Konyaspor’la berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe, Adanaspor ve Akçaabat’a yenilmişti. Siyah-Beyazlılar kötü gidişe bu akşam ‘dur’ demeye çalışacak.