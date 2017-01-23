Alanyaspor Beşiktaş canlı yayın Bein Sports’da (Alanya BJK canlı)

Alanyaspor Beşiktaş canlı yayın merakla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig 18. hafta kapanış maçı Alanyaspor Beşiktaş için nefesler tutuldu. Bahçeşehir Okulları Arena’da saat 20:00’de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Bein Sports canlı yayın ile Alanyaspor Beşiktaş izle. Siyah beyazlı ekip bu maçı kazandığı takdirde ligde Başakşehir’i geçip liderliğe yükselecek. Zorlu maç öncesi ilk 11’ler de belli oldu.

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Fofana (C. Ahmet), Berkan, Carlos, Landel, Taha, Efecan, E.Akbaba, Guerrier

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

KARTAL LİDERLİK AŞKINA

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında liderlik için sahada... Son 2 haftada G.Antep ve Osmanlı’yı deviren Siyah-Beyazlılar, Alanya virajını da kayıpsız dönüp F.Bahçe’ye kaybeden Başakşehir’i geçerek zirveye kurulmayı hedefliyor. Geçen sezonun şampiyonu Kartal bu sezon sadece ligin ilk haftasında lider olmuştu.

ATIBA SINIRDA!

Beşiktaş’ın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Kanadalı oyuncu, bugünkü karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.