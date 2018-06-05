Alanyaspor, Emre Akbaba için 6 milyon euro istedi

Türk Telekom Stadı'nın önünde formayla poz verecek kadar Galatasaraylı olan Emre Akbaba için de girişimler sürüyor.

ALBAYRAK BİR KEZ DAHA ARADI! YANIT...

Fatih Terim'in de 8 numaralı formayı vermeyi düşündüğü bir numaralı isim olan Emre Akbaba için Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu bir kez daha aradı.

Daha önce Eren ve Tolga takasına sıcak bakan Çavuşoğlu'nun bu kez, "Emre için 6 milyon euro'yu verin, hemen işi bitirelim" demesi can sıktı.

NAGATOMO HAZIR KITA BEKLİYOR!

Öte yandan sarı-kırmızılılara devre arası gelen ve büyük katkı veren Yuto Nagatomo şu sıralarda bambaşka bir heyecan yaşıyor.

Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan 31 yaşındaki sol bek bir yandan da transferini takip ediyor. Kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor. Cimbom'un İnter'den bonservisini almasını bekliyor.