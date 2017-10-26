Alanyaspor Emre Akbaba için devre arasında olmaz dedi

Devre arası için transfer görüşmelerine start veren Galatasaray ilk resmi hamlesini yaptı.

SEZON SONU...

Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Tudor'un çok beğendiği Emre Akbaba için Alanyaspor'un kapısını çaldı.

Galatasaray bu transfer için para ve futbolcu verebileceği belirtirken, ummadığı bir yanıt aldı. Alanyaspor yönetimi, Emre Akbaba'yı devre arasında bırakmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Alanya ekibiyle 2019'a dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Emre, bu sezon 10 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

(Takvim)