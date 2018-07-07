Alanyaspor Emre Güral'la resmi sözleşme imzaladığını duyurdu Alanyaspor'u yakından takip eden Uğur Veysel Okşar'ın attığı tweet'e göre, Emre Güral Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu. Kulüp ve oyuncu arasındaki resmi imzalar birkaç gün içinde atılacak. 29 yaşındaki forvet oyuncusu Emre Güral, son olarak Antalyaspor forması giymişti.