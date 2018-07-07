Alanyaspor Emre Güral'la resmi sözleşme imzaladığını duyurdu
Alanyaspor'u yakından takip eden Uğur Veysel Okşar'ın attığı tweet'e göre, Emre Güral Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu. Kulüp ve oyuncu arasındaki resmi imzalar birkaç gün içinde atılacak. 29 yaşındaki forvet oyuncusu Emre Güral, son olarak Antalyaspor forması giymişti.
Yönetim kurulumuz santrafor Emre Güral’ı 2 yıllığına renklerimize bağladı.Son olarak Antalyaspor forması giyen Emre Güral, kendisini Alanyasporlu yapan imzayı bu akşam tesislerimizde düzenlenen törende attı. İmza töreninin ardından açıklama yapan kulüp başkanımız Hasan Çavuşoğlu, transferin Alanyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.
Emre Güral ise takıma faydalı olmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.
(Ajansspor)
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