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Alanyaspor Erol Alkan'la ilgileniyor

Alanyaspor, son dönemlerin en çok konuşulan ismi olan Erol Alkan'ı transfer etmek istiyor.

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A Milli Takım'a alındığı günden bu yana ismi gündemden düşmeyen Erol Alkan, Süper Lig'e gelebilir. 

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanya’nın, Milli Takım’a alınma süreci büyük olay yaratan Erol Alkan’ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Hollanda 2. Ligi’nde Dordrecht forması giyen 24 yaşındaki savunmacı ile görüşmelerin devam ettiği bildirilirken, transferin olumlu sonuçlanmaya yakın olduğu ifade edildi.

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