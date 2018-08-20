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Alanyaspor evinde Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Ankaragücü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi.

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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Ankaragücü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde Ankaragücü 3 puana ulaşırken, Aytemiz Alanyaspor ise 0 puanda kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Abdullah Bora Özkara

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano (Dk. 79 Emre Güral), Augusto (Dk. 73 Cenk Ahmet Alkılıç), Tzavellas, Nsakala, Sackey, Barış Başdaş, Efecan Karaca (Dk. 58 Maniatis), Villafanez, Campos, Bobo

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 80 Sedat Ağçay), Bifouma, İlhan Parlak, Mokhtar (Dk. 73 Kenan Özer), El Kabir (Dk. 88 Szukala)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Dk. 65 İlhan Parlak, Dk. 89 Tiago Pinto (Ankaragücü)

Kırmızı Kartlar: Dk. 52 Isaac Sackey (Aytemiz Alanyaspor); Dk. 70 Thievy Bifouma (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Dk. 36 Filipe Augusto, Dk. 46 Barış Başdaş, Dk. 82 Lucas Villafanez (Aytemiz Alanyaspor); Dk. 37 Arif Morkaya, Dk. 39 Mostapha El Kabir, Dk. 83 Ricardo Faty, Dk. 85 Kenan Özer (Ankaragücü)

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