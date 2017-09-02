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Alanyaspor Hakan Balta'yı renklerine bağlamak üzere

Ligde ilk 3 haftada 1 beraberlik alan Aytemiz Alanyaspor'da, stoper için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Akdeniz ekibi, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Hakan Balta için harekete geçti. 34 yaşındaki futbolcu için bonservis ödemek istemeyen Alanyaspor, Cim Bom'dan bu konuda olumlu yanıt aldı. Aslan ile anlaşan Turuncu- Yeşilliler, tecrübeli savunmacı ile birkaç gün içerisinde bir araya gelecek.

(Fanatik)

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