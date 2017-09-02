Alanyaspor Hakan Balta'yı renklerine bağlamak üzere
Ligde ilk 3 haftada 1 beraberlik alan Aytemiz Alanyaspor'da, stoper için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Akdeniz ekibi, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Hakan Balta için harekete geçti. 34 yaşındaki futbolcu için bonservis ödemek istemeyen Alanyaspor, Cim Bom'dan bu konuda olumlu yanıt aldı. Aslan ile anlaşan Turuncu- Yeşilliler, tecrübeli savunmacı ile birkaç gün içerisinde bir araya gelecek.
(Fanatik)
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