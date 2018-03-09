Alanyaspor maçında gördüğü kartlarla cezalı duruma düşen Epureanu ve Emre, Beşiktaş maçında yok Başakşehir'in Alanyaspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Epureanu ve sarı kart gören Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.