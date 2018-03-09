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Alanyaspor maçında gördüğü kartlarla cezalı duruma düşen Epureanu ve Emre, Beşiktaş maçında yok

Başakşehir'in Alanyaspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Epureanu ve sarı kart gören Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

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Başakşehir'in Alanyaspor ile oynadığı mücadelede Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren iki haber geldi.

Abdullah Avcı'nın ekibinde defansın değişmez isimlerinden Epureanu 2-0 geride oldukları 71. dakikada kırmızı kart görerek, 90+1. dakikada ise Emre Belözoğlu, ceza alanında kendisini yere attığı gerekçesiyle sarı kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 18 Mart'ta karşı karşıya gelecek.

(Sporx)

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