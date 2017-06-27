Alanyaspor Maniatis ile anlaşma sağladı

Alanyaspor'da transfer çalışmaları devam ederken Giannis Maniatis ile anlaşma sağlandı.

Yunan medyasında çıkan habere göre geçtiğimiz sezonun devre arasında PAOK'tan savunma oyuncusu Tzavellas'ı kadrosuna katan Alanyaspor, orta sahaya ise bir başka Yunan oyuncu Maniatis'i düşünüyor. 31 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Tzavellas'tan Alanya hakkında bilgi aldığı ve Alanyaspor'a sıcak baktığı belirtildi.

Giannis Maniatis kimdir?

Kariyerine Yunansitan'ın AO Thiva takımında başlayan Maniatis buradan Painonios'a geçerek 7 sezon bu takımın formasını giydi. 1 Ocak 2011'de Olimpiyakos'a transferi gerçekleşen Yunan oyuncu 2016'da Standard Liege'ye kiralık gittikten sonra geçtiğimiz sezon Atromitos'a satılmıştı.

66 kez çeşitli yaş kategorilerinde Milli formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncu 47 kez de A Milli olma başarısını gösterdi ve 1 gol attı.

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