Alanyaspor Saffet Susic ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile yolları ayırdı.
Aytemiz Alanyaspor'da Safet Susic dönemi sona erdi. Yönetim, deneyimli teknik adamın görevine son verdi. Akdeniz ekibi son olarak Cuma günü Antalyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.
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