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Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Gaziantepspor ile Safet Susic'in ekibi Alanyaspor mücadele etti. Karşılaşmayı Alanyaspor kazandı.

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Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Gaziantepspor ile Safet Susic'in ekibi Alanyaspor kozlarını paylaştı.
 
Gaziantep Arena'da oynanan karşılaşmada Alanyaspor, 3-2'lik skorla kazandı. Alanyaspor, 22. dakikada Vagner Love'nin golüyle öne geçerken, ilk devre bu skorla tamamlandı. Alanyaspor'da Junior Fernandes 68'de farkı ikiye çıkarttı. Bu golden 3 dakika sonra Daniel Candeias, skoru 3-0'a getirdi. Gaziantepspor'da 87. dakikada Marquinhos Pedroso farkı 2'ye indirdi. Uzatmalarda Gaziantespor kazanılan penaltıda ağları bularak skoru belirledi.
 
Alanyaspor'un başında 8. lig maçına çıkan Safet Susic, 5. galibiyetine ulaştı. Galibiyet serisini de 3 maç yaptı. (8 maç, 2M, 1B) Bülent Uygun, 9. maçında 4. kez yenilgi gördü. (3G,4M, 2B)
 
Alınan bu sonucun ardından Gaziantepspor 22 puanda kalırken, Alanyaspor puanını 34'e yükseltti ve küme düşme potasından uzaklaştı.
 
Ligin bir sonraki haftasında Gaziantepspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Alanyaspor ise evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.

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