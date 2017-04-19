Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alanyaspor'da Vagner Love şoku!

AYTEMİZ Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love antrenmanda sakatlandı. Adelesinde yırtık tespit edilen Love'un Osmanlıspor maçında forma giyemeceği açıklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanı tamamladıktan sonra sağlık heyetine ağrılarının olduğunu söyleyen Love'un ön muayenesi yapıldı.

Daha sonra hastaneye götürülen Vagner Love'un çekilen MR'ında sağ üst adelesinde 2 ayrı noktada yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan golcü futbolcunun cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçında forma giymeyeceği, sonraki haftalardaki durumunun da şu an netlik kazanmadığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlk defa solucanların anası görüntülendi

İlk defa solucanların anası görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA