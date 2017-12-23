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Alanyaspor'dan Igor Tudor'a teklif

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından yollarını ayırdığı Tudor'a yeniden Türkiye yolları göründü.

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Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz hafta Safet Susic'in gönderilmesi gündeme gelen Alanyaspor'da eğer kötü sonuçlar devam ederse yönetimin ilk düşündüğü isim Igor Tudor!

Alanyaspor'da Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Safet Susic'in koltuğu sallantıda. Ligde son 4 maçta 1 puan alabilen Alanyaspor'da yönetim, Safet Susic'in durumunu iyiden iyiye değerlendirmeye başladı. Sivasspor maçı öncesinde gönderileceği iddia edilen fakat görevinde kalan Susic eğer takımı toparlayamazsa yönetim yolları ayıracak. 

Alanyaspor'a Tudor mu geliyor?

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor yönetimi ise şimdiden ligin ikinci yarısı için planlarını yapmaya başladı. Safet Susic ile yolların ayrılması halinde yönetimin teknik direktör adayları arasındaki ilk isim Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Igor Tudor olacak.

TUDOR'DAN VEDA SÖZLERİ

Igor Tudor, "Yardımcılarımla birlikte Galatasaray için en iyisini yapmak için elimizden gelini yaptık. Sezonun 16 haftasının 14'ünü ilk sırada geçirmiştik.

Sadece iki haftayı ikinci sırada geçirdik onda da 1 puan gerideydik. O yüzden içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Bu güzel ülkenin futboluna daha güzel günlerin gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)

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