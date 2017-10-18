Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Alanyasporum Okulumda Projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Alanyasporum Okulumda Projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
 
Aytemiz Alanyaspor Kulübü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı Alanyasporum Okulumda Projesi yeni eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor. Proje kapsamında sezonun ilk etkinliği Konaklı Mahallesi'ndeki Kemal Atlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlendi. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Emre Akbaba, Isaac Sackey ve Berkan Emir öğrencilerle bir araya geldi. Programa Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, kulüp yönetim kurulu üyeleri, proje yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Okul Müdürü Hidayet Çalış, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
 
Okul Müdürü Hidayet Çalış, proje yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, proje hakkında konuşma yaptı. Başkan Çavuşoğlu daha sonra Okul Müdürü Hidayet Çalış ve Okul Aile Birliği Başkanı Nimet Küçükyılmaz'a birer forma hediye etti. Daha sonra turuncu yeşilli futbolcular öğrencilerin formalarını imzaladı. Öğrenciler bu sırada futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Köylüler buldu, herkes bir anda başına toplandı!

Köylüler buldu, herkes bir anda başına toplandı!

Taşeron işçilere kadro müjdesi geldi! İşte yeni düzenleme...

Taşeron işçilere kadro müjdesi geldi! İşte yeni düzenleme...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

ABD ile vize görüşmeleri sona erdi!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA