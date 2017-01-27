Alanyaspor Saffet Susic ile anlaşmaya vardı
Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adam arayışına çıkan Alanyaspor, Saffet Susuç ile el sıkıştı.
ASpor'un son dakika olarak geçtiği habere göre geçtiğimiz haftalarda Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Saffet Susic oldu. Boşnak teknik adamın yardımcılığını ise Elvir balic yapacak.
Ülkemizde İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında görev alan 61 yaşındaki teknik adam son olarak Bosna Hersek Milli Takımı'nda görev almıştı.
Susic'in Son Çalıştırdığı Takımlar
* Evian 2015-2016 (25 Maç) - 1,32 Maç Başı Puan
* Bosna Hersek 2009-2014 (49 Maç) - 1,59 Maç Başı Puan
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