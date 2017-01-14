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Abdurrahim Albayrak Galatasaray Divan Kurulu üyesi oldu

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı.

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Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, İrfan Aktar başkanlığında  gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.
 
Toplantıda İrfan Aktar'ın divan kurulunun kuruluşu, işlevi ve çalışma  esasları hakkında yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından kulüp üyeliğinde 25  yılını doldurarak divan kurulu üyeliğine hak kazanan 157 üyeye divan kurulu  beratı takdim edildi. Üyeler beratlarını, Dursun Özbek ve İrfan Aktar'ın elinden  aldı.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun eski başkanlarından Levent Bıçakcı,  Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak ve teknik  direktör Raşit Çetiner de divan beratı alanlar arasında bulundu.
 
Olağanüstü toplantıda ayrıca, 2016 yılında uluslararası  organizasyonlar ve Türkiye Şampiyonalarında başarılı olan kulüp sporcularına da  divan başarı beratı verildi.

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