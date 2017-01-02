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Aleix Vidal, Galatasaray'a yanıtını iletti

Galatasaray, kadrosuna katmak için aşama kaydettiği Barcelona'nın sağ beki Aleix Vidal, sarı-kırmızılılardan süre istedi.

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Teknik direktör Riekerink'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Barcelona'dan Aleix Vidal'e talip oldu.

Oyuncu ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferde aşama kaydetmişti. Ancak İstanbul'da yılbaşı gecesi meydana gelen terör olayları nedeniyle Vidal, kararını vermek için biraz süre istedi.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

NTVSPOR'un haberine göre, Sarı-kırmızılı yetkililere, İstanbul'daki olaylardan etkilendiğini söyleyen Vidal, "Bana biraz süre verin. Bu konuyu düşünmek istiyorum, transferim ile alakalı en doğru kararı vermem için biraz zamana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın sağ bek ve sağ açıkta faydalanmak istediği Vidal, bu sezon Barcelona'da çok az süre aldı. İspanyol futbolcu 5 maçta forma giyip 1 sarı kart gördü.

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