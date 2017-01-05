Aleix Vidal için açıklama geldi!

Galatasaray'ın devre arası transfer hedefleri arasında yer alan Barcelona'lı Aleix Vidal'in son durumu ile ilgili menajeri Graziano Battistin'den açıklama geldi.

İtalyan menajer, oyuncusunun ayrılığının maliyetli olacağını belirtirken; "Aleix'in durumu şu anda beklemede. Üst düzey bir oyuncu ve Barcelona'dan ayrılığı sadece bazı beklentiler karşılığında gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

ENRIQUE'DEN VIDAL AÇIKLAMASI

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan Arda Turan ve Aleix Vidal'in performansından memnun olduğunu söyledi.

İspanyol hoca, Vidal ve Arda bizim takımımız için önemli oyuncular. İkisi de ilk geldiklerinde kolay bir dönemden geçmediler. Normal bir süreç değildi ama çok çabuk adapte oldular. Ben ikisinin de performansından memnunum'" diye konuştu.

AS: "BARCELONA BONSERVİS İSTİYOR"

UEFA'nın kriterleri nedeniyle devre arasında yüksek maliyetli transfer yapması mümkün gözükmeyen Galatasaray, Aleix Vidal'de Barcelona'nın taleplerine takıldı.

AS Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona Aleix Vidal karşılığında ciddi bir rakam kazanmayı hedeflerken; Galatasaray ise kiralama modelini masaya teklif olarak koydu.

Geçen sezon başında Sevilla'dan 17 milyon euro bonservis bedeli ile Barcelona'nın yolunu tutan Aleix Vidal, bu sezon 5 maçta 450 dakika süre bulabildi ve 2 asist yaptı.